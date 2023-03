Infinix presenta 260W Thunder Charge, il record assoluto per la ricarica veloce

La velocità di ricarica delle batterie degli smartphone è un campo in cui la tecnologia sta avanzando rapidamente. Sempre più smartphone, infatti, stanno superando la soglia della ricarica veloce di 200 W, e Infinix ha intenzione di sconfiggere completamente la concorrenza puntando a una velocità di 260 W con il caricatore Infinix 260W Thunder Charge.

La notizia arriva dai colleghi di gsmarena, che hanno ricevuto in esclusiva un’immagine del nuovo Infinix 260W Thunder Charge. Lo smartphone che si può vedere a fianco è in realtà un modello già uscito. Si tratta dell‘Infinix Zero Ultra, che però supporta solo la ricarica a 180 W.

Non manca molto all’annuncio del caricatore: questo dovrebbe essere infatti presentato esattamente fra una settimana. Ma sul mercato non c’è alcun telefono che supporta una tale velocità: quali sono le intenzioni di Infinix? Si potrebbe pensare al lancio contemporaneo di un nuovo smartphone o, quantomeno, una versione modificata dello Zero Ultra in grado di supportare 260 W di ricarica.

Comunque vadano le cose, entro la fine dell’anno la compagnia dovrebbe sicuramente lanciare un nuovo telefono, che batterà ogni record di ricarica veloce (a meno che non venga preceduto da qualcun altro). Nel frattempo, oltre al 260W Thunder Charge cablato, Infinix guarda anche a soluzioni wireless: secondo una fonte, si starebbe testando un dispositivo di ricarica wireless a un impressionante 100 W di potenza.