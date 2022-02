Garmin presenta Instinct 2, smartwatch con durata della batteria illimitata

Garmin ha presentato un nuovo smartwatch sportivo: si tratta della gamma Instinct 2, che riprende i tratti dei modelli precedenti migliorandoli. L’elemento di punta di questo device è la durata della batteria: secondo Garmin, questa sarà potenzialmente illimitata.

Per la precisione, questa potrà variare a seconda delle modalità di utilizzo e del modello. Per il modello Standard sarà di 4 settimane, mentre per il modello Solar sarà virtualmente infinita, grazie ai piccoli pannelli solari installati. Bisogna specificare che questo risultato è raggiungibile soltanto esponendo l’Instinct 2 ad almeno 3 ore di sole ogni giorno, rendendolo particolarmente utile per chi passa molto tempo all’aperto.

Riguardo alle altre specifiche, lo smartwatch impiegherà un display ad alta risoluzione di 176 x 176 pixel con schermo rinforzato e resistenza all’acqua fino a 100 metri di profondità. In più le opzioni di personalizzazione sono tantissime, con la possibilità di scegliere fra numerose combinazioni di casse e cinturini.

Oltre alla variante classica, sarà possibile scegliere fra l’Instinct 2 edizioni Surf, Tactical e Dezl, pensate rispettivamente per appassionati di sport acquatici, militari e autotrasportatori professionisti. Tutti i modelli saranno dotati di funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività sportiva. Partiranno da un prezzo di 349 Euro fino a 499 Euro, e sono già tutti acquistabili sul sito di Garmin Italia.