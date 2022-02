Samsung aggiornerà per quattro anni il sistema operativo dei suoi smartphone, smartwatch e tablet

I nuovi modelli Samsung riceveranno aggiornamenti al sistema operativo per quattro generazioni di Android e One UI.

La (gradita) conferma è arrivata oggi direttamente dall’azienda durante l’evento Unpacked in cui è stata svelata la nuova linea di telefoni Galaxy S22. Nel 2020, l’azienda aveva fissato una scadenza di tre anni per i dispositivi di fascia alta.

Con il nuovo cambio di rotta, Samsung offrirà anche un supporto di aggiornamento esteso per quattro anni anche ai suoi smartwatch mentre per alcuni modelli della gamma Galaxy si arriverà fino a cinque anni di aggiornamenti in ambito sicurezza.

Questi i modelli supportati dal nuovo periodo di aggiornamento:

Galaxy S : Galaxy S22, S22+, S22 Ultra; Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE e i prossimi modelli della linea S

: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra; Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE e i prossimi modelli della linea S Galaxy Z : Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e i prossimi modelli della linea Z

: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e i prossimi modelli della linea Z Tablet Galaxy: Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra e i prossimi modelli della linea Tab S

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra e i prossimi modelli della linea Tab S Galaxy Watch: Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic e prossimi modelli

Più aggiornamenti di Google stessa

Il nuovo periodo di aggiornamento annunciato da Samsung è addirittura più lungo di quello di Google. Ai dispositivi Pixel, finora, sono garantiti infatti fino a tre aggiornamenti Android, con cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per i più recenti. Secondo il brand, l’idea è che i consumatori utilizzino i nuovi modelli più a lungo.

TM Roh, presidente della divisione mobile di Samsung, ha affermato in una dichiarazione che “molti clienti scelgono di mantenere i propri dispositivi più a lungo”, o perché amano un modello specifico o per “contribuire a un mondo più sostenibile”.

Secondo l’azienda, i dispositivi che non sono idonei per il nuovo periodo di quattro aggiornamenti di Android continueranno comunque con il precedente, che garantisce tre aggiornamenti del sistema operativo.