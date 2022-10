Garmin presenta la collezione di watch MarQ con cassa in titanio e display Amoled

Garmin ha annunciato la seconda generazione di MARQ, una collezione che arricchisce l’edizione precedente con cinque nuovi luxury watch: MARQ Athlete, MARQ Adventurer, MARQ Golfer, MARQ Captain e MARQ Aviator.

Lusso, tradizione, tecnologia evoluta e design si fondono per dar vita a una gamma di orologi impreziosita da alcune scelte qualitative come la presenza del titanio di grado 5 nelle casse da 46 mm e di una lente in zaffiro bombata che svela un display AMOLED touchscreen da 1,2 pollici.

I cinturini o bracciali sfoggiano invece accenti metallici pregiati come il titanio, la pelle italiana ibridata dalla gomma FKM per una migliore ergonomia ed elasticità, il silicone e il nylon con lavorazione jacquard weave premium in 3D senza cuciture, così da ammantare MARQ di un’estetica ancora più elegante.

Il pulsante più importante di ogni Garmin, quello che avvia l’attività, si presenta in stile chrono ed è ulteriormente rinforzato da un contrafforte che lo ripara da urti accidentali durante l’azione e dona un aspetto che riecheggia le fattezze del classico orologio sportivo.

Nuove funzionalità

MARQ dispone di un monitoraggio biometrico avanzato della salute e del benessere e offre il rilevamento della frequenza cardiaca, della respirazione e dello stress, l’analisi delle diverse fasi del sonno, la Body-Battery e il nuovo Jet Lag Adviser, che sarà disponibile nei prossimi mesi. Si tratta di una funzione che aiuta a ridurre al minimo gli effetti del jet lag. Utilizzando la cronologia del sonno dell’utente e altri parametri, fornisce un programma di sonno e di esercizio fisico, suggerendo cosa fare e a che ora per adattarsi rapidamente al nuovo fuso orario.

Novità di tutti i modelli MARQ, il supporto per il GNSS multi-banda, il GPS multi-frequenza (L1 + L5) e la tecnologia Garmin SatIQ, che garantisce una precisione di posizionamento superiore in qualsiasi ambiente anche ottimizzando la durata della batteria.

MARQ Athlete

Cassa in titanio da 46mm e cinturino in silicone aerato da 22 mm, display Amoled con lente in vetro zaffiro bombata.

MARQ Athlete si rivolge al pubblico dei runner e degli amanti dello sport su pista o su strada e include un’ampia gamma di funzioni avanzate per l’allenamento come PacePro, che aiuta a mantenere il ritmo della corsa fornendo indicazioni basate sulla pendenza, Real-Time Stamina, che monitora e gestisce lo sforzo per evitare il burnout e Training Readiness, che fornisce un punteggio in base alla qualità del sonno, alle esigenze di recupero e al carico di allenamento.

Presenta inoltre numerose app sportive integrate e gli allenamenti animati sullo schermo, tra cui esercizi guidati di cardio, forza, yoga e pilates.

MARQ Adventurer

MARQ Adventurer è caratterizzato da un innovativo cinturino QuickFit da 22 mm ibrido in pelle italiana e gomma FKM, che lo rende ideale in ogni situazione. Inoltre, è dotato di un cinturino aggiuntivo in silicone nero.

Combinazione di eleganza e praticità, è perfetto sia per l’ufficio sia per l’attività sportiva. Presenta una cassa da 46 mm in titanio, lunetta che rimanda alla scala topografica incisa in bassorilevo con l’indicazione dei punti cardinali su 360 gradi e un display touchscreen AMOLED.

Grazie alle mappe multicontienantali TopoActive precaricate, rende semplice guidare la spedizione in qualsiasi luogo, garantendo una piena consapevolezza della situazione. Inoltre, NextFork permette di conoscere preventivamente la distanza fino all’incrocio successivo sul sentiero e il nome dello stesso.

MARQ Golfer

Il nome inquadra perfettamente il target d’utenza, ossia il golfista. Con una combinazione di colori ispirata ai toni dei campi da golf, lunetta in titanio con inclusione in ceramica verde e cinturino da 22 mm in nylon jacquard weave 3D verde tritone, tutto di questo modello esprime l’amore per le 18 buche, che tra l’altro si ritrovano incise sulla lunetta. Il display, come per tutti i modelli della seconda generazione, è AMOLED touchscreen e la cassa è da 46 mm.

MARQ Captain

Anche su Captain ritroviamo il cinturino con comodo meccanismo di aggancio QuickFit, anse da 22 mm e fibbia ad ardiglione, intercambiabile senza sforzo e in ogni situazione. Presenta inoltre un cinturino aggiuntivo in silicone blu

Sulla lunetta trova posto l’indicazione del Timer di Regata, che consente di cronometrare la partenza e di visualizzare virtualmente la lane line. Inoltre, per una migliore consapevolezza della situazione, è possibile vedere direttamente sul quadrante avvisi e allarmi che segnalano cambi di marea o l’ancora che ara.

La tecnologia di Captain permette di accedere all’autopilota per visualizzare e modificare la rotta, ma anche di muoversi tra i brani musicali preferiti, oltre a rimanere sempre allenato grazie ai profili precaricati per altre coinvolgenti discipline in acqua come kayak, stand-up paddleboard, windsurf, kitesurf e kiteboard.

MARQ Aviator

Bracciale in titanio spazzolato temprato, fibbia in titanio con chiusura a scatto déployante e microregolazione, cassa è da 46 mm, con la lunetta che presenta un’inclusione in ceramica nera e display Amoled da 1,2 pollici touchscreen.

Un orologio dotato di innumerevoli funzioni dedicate al volo, come la funzionalità Direct-to navigation che consente di navigare verso una località o un waypoint compreso nel database aeronautico mondiale o la funzione Nearest, che attiva una rotta verso l’aeroporto più vicino. Per chi viaggia in tutto il mondo, la funzione Jet Lag Adviser consente di ridurre al minimo gli effetti del jet lag.

Per avere sempre sotto controllo ogni frangente del volo, MARQ Aviator offre rapporti meteo agli aeronauti, tra cui METAR, TAF e MOS che permettono a piloti e appassionati di avere a disposizione informazioni sui venti, sulla visibilità e altro ancora prima del decollo.