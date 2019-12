Gli iPhone 2020 saranno senza porta USB

Il visionario leaker Ming-Chi Kuo ha detto la sua sul futuro di Apple. Come al solito, le rivelazioni sono tantissime e prevedono non solo il breve periodo ma anche il medio. Sembra infatti che il 2021 potrebbe essere l’anno in cui Apple abbandoni finalmente il cavo Lightning in favore dell’USB C, proprio come accaduto con iPad Pro.

Ciò che è ancora più interessante, tuttavia, è il suggerimento che in un futuro non troppo lontano non ci sarà l’USB C a prenderne il posto. 9to5Mac suggerisce che gli iPhone del 2021 “fornirebbero un’esperienza completamente wireless”.

Meizu, in particolare, ha provato qualcosa di simile quest’anno con Zero ma si è rivelata una soluzione ingannevole e costosa. Lo smartphone ha completamente eliminato porte, altoparlanti e pulsanti, come una sorta di conclusione logica delle tendenze odierne. Per la maggior parte degli utenti, tuttavia, il sospetto è che la ricarica wireless dovrà ottenere alcuni importanti aumenti di velocità.

Le curiosità interessanti per il 2020 includono l’arrivo di diversi iPhone che arrivano nelle varianti da 5.4, 6.1 (x2) e 6.7 pollici. Secondo quanto riferito, tutti quanti sfoggeranno la compatibilità 5G, con telecamere e dimensioni come principale differenziazione.