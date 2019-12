Clover, la borsa diventa smart

Anche un accessorio fra i più classici dell’abbigliamento femminile, la borsa, incontra la tecnologia. La tedesca Clover ha infatti presentato una nuova gamma di borse che al design fashion e alla qualità della pelle italiana aggiunge un qualcosa di nuovo: un sensore di movimento che comanda una piccola luce integrata nella borsetta. Appena vi metterete mano, la luce come per magia si accenderà e vi permetterà di trovare senza difficoltà quanto state cercando.

Dedicata alle donne smart, alle prese con i ritmi frenetici della quotidianità, la collezione è forte di 12 modelli dal design raffinato e dalla realizzazione di alta qualità – la pelle usata è italiana, i particolari rifiniti a mano – disponibili in 14 colori (ananas, avocado, bianco, nero, champagne, cremisi, fiocco, flirt, nebbia, jeans, arancione, ossigeno, turchese e legno). Oltre all’attenzione al design, senz’altro alla moda, ogni borsa vanta una serie di scomparti aggiuntivi e un set di accessori per renderla ancora più pratica e funzionale, come naturalemente ci si aspetta..

«Ogni pelle – spiega l’azienda – è accuratamente selezionata per realizzare borse in grado di superare la prova del tempo, i singoli dettagli sono rifiniti a mano, le forme sono pensate per abbracciare i trend attuali e futuri. Ogni borsa è lavorata artigianalmente per un risultato finale di indiscutibile qualità, di cui andare fieri e che invogli ad averla con sé tutti i giorni».

Le caratteristiche

Un innovativo scomparto estraibile interno permette di trasferire ogni oggetto da una borsa all’altra in pochi istanti. Disponibile nei modelli Muscari, Aster, Hyacinth e Jasmine.

Cerchi qualcosa al buio? Una luce interna, azionata da un sensore di movimento, illuminerà l’interno della borsa non appena vi metterai mano! Disponibile nei modelli Muscari, Aster, Hyacinth, Jasmine, Freesia, Iris e Iberis.

In omaggio un set di accessori che include: un portafogli abbinato allo stile della borsa, un portachiavi, un porta auricolari, un portabottiglie.

Scegli molti altri accessori per ogni tua esigenza e stile: offriamo penne in acciaio firmate, reggiborse da tavolo, custodie per cosmetici e occhiali e tanto altro ancora!

Ogni borsa Clover vi arriverà confezionata come il più meraviglioso dei regali. Per ogni acquisto la spedizione è gratuita in tutto il mondo.

Le borse Clover sono realizzate con due tipi di pelli di pregio: flotar (con texture granulosa) oppure liscia e soffice nappa.

I modelli di borse Clover

Iris è una spaziosa borsa casual con due pratiche tasche anteriori e adatta all’uso di tutti i giorni. Misure: 33x26x15 cm

Hyacinth è un'ampia borsa in grado di soddisfare ogni esigenza della routine quotidiana. Manici e tracolla sono rimovibili e regolabili (95-110 cm). Ospita una comoda borsa interna trasferibile. Misure: 23,5x37x18 cm

Iberis è uno zaino "convertibile": può all'occorrenza trasformarsi da zaino a borsa e viceversa. Le bretelle sono regolabili. Lunghezza della tracolla in modalità borsa è di 119 cm. Misure: 28x26x15 cm

Jasmine combina minimalismo e comfort. Dispone inoltre della borsa interna trasferibile. La tracolla è removibile e regolabile (95-110 cm). Misure: 27,5x33x17,5 cm

Freesia è una borsa resistente ed elegante, classica e moderna, spaziosa ma allo stesso tempo iconica. Una borsa interna trasferibile completa la sua carta d'identità. Misure: 27,5x33x17,5 cm

Phlox è la borsa con design a cartella dal look perfetto sia per una stile casual sia per il business. La tracolla è removibile e regolabile (62-107 cm). Misure: 26×34,5×5 cm

Silene Mini è un'elegante borsa adatta a ogni occasione. A dispetto del nome, è piuttosto capiente. La tracolla è removibile e regolabile (95-110 cm). Misure: 17x24x10 cm

Muscari è un elegante modello che ben interpreta il concetto di "less is more". È perfetta per ogni occasione, dalla riunione d'affari all'evento mondano. All'interno dispone di una pratica borsa trasferibile. Misure: 27x39x17 cm

Aster è una borsa dal look business. Caratterizzata da linee nette, è l'ideale per ospitare il notebook e documenti in formato A4. Misure: 27x44x18 cm

Ci sono poi gli accessori in pelle più piccoli: borsetta a secchiello Tulip, pochette e portafogli.

Disponibilità

Dieci modelli Clover, dai classici tote, hobo, mini-bag e pochette alle esclusive borse d’autore e altro ancora sono pre-ordinabili a prezzo scontato su KickStarter solo per un periodo limitato. La gamma di prezzi varia da 140 a 600 euro. Acquista un set di due borse Clover per risparmiare 70 euro. Ordina tre borse Clover e il risparmio salirà a 140 euro. Comprane quattro e risparmierai 210 euro.