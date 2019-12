Galaxy Note 10+ Star Wars Edition debutta in Europa

Non troppo tempo fa Samsung ha presentato l’attesa versione del Galaxy Note10+ a tema Star Wars. Per tutti gli appassionati della saga, la buona notizia è che da oggi la variante è disponibile al pre-ordine tramite Samsung e rivenditori selezionati.

Il pacchetto include un Note10+ nel suo rivestimento da 12/256 GB con un esclusivo lavoro di verniciatura a tema Kylo Ren sulla cover e una S Pen rossa da abbinare. C’è anche una custodia in edizione limitata, le cuffie true-wireless Galaxy Buds nere e rosse oltre ad un gadget in metallo da collezione. Ovviamente poteva non essere a tema anche la scatola? Certo che no!

Prezzi

Galaxy Note10+ Star Wars Edition arriva ad un prezzo di 1.299 euro con spedizioni dal 13 dicembre. Per ora, il set dovrebbe rimanere esclusivo per Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Danimarca, Finlandia, Germania, Hong Kong, Corea, Norvegia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia e Emirati Arabi Uniti. Insomma, niente Italia ma siamo sicuri che online si troverà facilmente.