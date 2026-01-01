Gli smartphone che vedremo nel 2026

Abbiamo festeggiato da poche ore il 2026, ma le aziende produttrici di smartphone non dormono mai e già stanno pianificando i lanci di punta per il nuovo anno. D’altra parte ormai ci siamo abituati. In Cina, soprattutto, non c’è festa o ricorrenza internazionale che limiti o fermi le presentazioni di nuovi prodotti.

E anche quest’anno ne abbiamo avuto conferma, avendo trovato la nuova gamma Xiaomi 17 sotto l’albero, proprio il giorno di Natale.

Il primo smartphone 2026

Nei primi mesi del nuovo anno saranno comunque tante le novità in arrivo: come sempre la battaglia per essere il primo produttore dell’anno a lanciare un nuovo modello è super agguerrita e ancora non è chiaro chi la vincerà.

Favorito della vigilia è HONOR, il cui modello Magic8 Pro è già disponibile in pre-ordine sul sito del produttore, con il quale è possibile ottenere un voucher di sconto di 200 per l’acquisto del telefono non appena diventerà disponibile sul mercato. Ma dovrebbe essere una questione di giorni.

Nella seconda parte dell’anno (l’appuntamento potrebbe essere per IFA 2026 a settembre) dovrebbe invece arrivare il Magic V6, che dovrebbe integrare un reparto fotografico di prim’ordine con una camera da 200 Megapixel.

Fra le aziende in pole position non può mancare OPPO, che nelle prime settimane di gennaio dovrebbe portare in Europa, e quindi anche in Italia, la nuova serie Reno15 (la versione base e quella Pro sono state presentate in Cina a novembre). Ancora non si sa se ci sarà una versione “Ultra” del flagship Find X9, ma certamente ci sarà l’evoluzione di questa serie (Find x10?), da annoverarsi fra le sorprese più gradite del 2025.

La famiglia Galaxy S26

Ma tutti gli occhi sono puntati su Samsung, che sta per sfornare la linea Galaxy S26: tante, anzi tantissime le indiscrezioni della vigilia che riguardano processori, fotocamere, batterie e design. Il produttore sudcoreano dovrebbe portare sul mercato tre versioni, capitanate dal modello Ultra. Di quest’ultimo è appena emerso il primo video hands-on, realizzato con un dummy, ossia un manichino utilizzato per le vetrine, che dovrebbe essere perfettamente conforme all’originale.

I programmi di Apple

Apple non presenta mai i propri telefoni nella parte iniziale dell’anno, avendo fra l’altro lanciato la gamma iPhone 17 lo scorso settembre. Tuttavia, per il 2026 è atteso il tanto chiacchierato iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda di Cupertino. Secondo l’istituto di ricerca IDC, l’uscita del foldable di Apple dovrebbe rappresentare un forte traino per tutto il segmento che, nei numeri se non nel valore, stenta a decollare. E se nel tradizionale evento di fine estate Apple dovrebbe lanciare iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, non è escluso che in primavera possano invece arrivare iPhone 18 (base) e un possibile iPhone 18e. Rimane poi da vedere come sarà gestito il modello Air, che non ha riscontrato il successo sperato. Potrebbe essere terminato oppure Apple potrebbe tentarne un rilancio con un nuovo modello con meno compromessi.

Motorola

E Motorola? Dopo le ottime performace degli ultimi due anni che l’hanno portata nella top 3 in Italia, le aspettative sono alte. Nel segmento di fascia alta, le più recenti indiscrezioni parlano dell’arrivo di un nuovo brand, Motorola Signature che potrebbe rimpiazzare la linea Ultra o addirittura rappresentare una gamma ancora più alta. Ci sarà anche un nuovo RAZR, fra i foldable più venduti al mondo.

Per ora ci fermiamo qui, ben sapendo che ci saranno molte altre sorprese nei prossimi mesi. Come sempre ve le racconteremo da queste pagine.