Gli smartphone OPPO ottengono il supporto a Phone Link

Nei giorni scorsi si è svolta la Oppo Developers Conference: fra i tanti annunci, uno riveste particolare e immediata utilità per i consumatori. Si tratta dell’attivazione del supporto di Phone Link di Windows.



La funzionalità era precedentemente disponibile solo per alcuni dispositivi Samsung e Honor, oltre che per Surface Duo.

Microsoft ha confermato che saranno aggiunti alla compatibilità alcuni dispositivi di OnePlus, Oppo serie Find, Oppo Reno e Realme.



Phone Link è un’app che può essere scaricata dal Google Play Store. Consente agli utenti di smartphone di collegare i propri dispositivi, visualizzare e rispondere ai messaggi, ricevere notifiche, navigare in alcune app, trascinare file tra PC e smartphone.



È importante ricordare che solo i dispositivi che girano sul sistema operativo ColorOS 14 saranno in grado di connettersi. Stessa cosa per i telefoni di OnePlus e Realme, che potranno sfruttare il supporto a Phone Link solo con le release OxygenOS 14 e Realme UI 5.0 .

Infine, i dispositivi OnePlus, OPPO e Realme supporteranno anche la funzionalità instant hotspot che consentirà di connettersi alla rete Wi-Fi del proprio telefono senza neppure toccare lo smartphone. Quando il dispositivo Android è nel raggio d’azione del PC Windows 11, verrà visualizzato nell’elenco delle reti Wi-Fi sul PC dove con un solo clic si potrà attivare l’hotspot del telefono e connettersi ad esso.