Google ora permette di cancellare gli ultimi 15 minuti di cronologia

Google ha introdotto una nuova funzione che consente di cancellare la cronologia degli ultimi quindici minuti di navigazione. Rivelata in occasione dell’evento I/O 2021, per ora è disponibile soltanto per dispositivi iOS, ma arriverà presto anche su Android.

Oltre all’opzione di eliminare i dati manualmente è anche possibile impostare la cancellazione automatica. Di norma Google pulisce la cronologia ogni tre, diciotto o trentasei mesi a seconda dell’opzione selezionata. Con il nuovo aggiornamento, il lasso di tempo potrà scendere a quindici minuti.

Questa nuova funzione rappresenta soltanto una delle molte innovazioni che Google sta portando nel nome della privacy. Come si legge sul sito ufficiale, saranno messi a disposizione diversi strumenti per salvaguardare al meglio i propri dati, come protezioni ulteriori per accedere alla cronologia e consigli personalizzati per la privacy.