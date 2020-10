Google Chrome 86 ci avviserà se le vostre password sono a rischio

Il browser Chrome di Android e iOS sta ricevendo una nuova funzione di avviso password per avvisare gli utenti quando le loro password vengono compromesse. Questo per aumentare la sicurezza e l’utilità del browser a un livello superiore.

Google è stato uno dei giganti della tecnologia che si è concentrato principalmente sulla fornitura di funzionalità relative alla sicurezza dei propri utenti: l’ultima funzionalità mira a fornire un’azione rapida quando le password vengono compromesse.

In particolare, questa funzione di avviso della password di Chrome aiuterà anche gli utenti a risolverli. Questo non solo farà in modo che gli utenti cambino le loro password ma indicherà quale servizio ha compromesso una password.

Inoltre, Google aggiungerà il supporto per gli URL “.well-known / change-password”, che porta gli utenti direttamente al modulo di modifica della password per agire rapidamente.

Inoltre, la funzione Controllo di sicurezza ricorderà anche di aggiornare il tuo browser Chrome con le ultime protezioni di sicurezza. La cosa buona per gli utenti iOS è che potranno utilizzare Chrome per compilare automaticamente anche i dettagli di accesso salvati.

E per aumentare la protezione della sicurezza, gli utenti iOS riceveranno una richiesta di autenticazione biometrica prima che Chrome inserisca le password.

Questa funzione protegge il tuo telefono da phishing, malware e altri siti pericolosi. Lo raggiunge condividendo dati in tempo reale con il servizio di Navigazione sicura di Google. Apparentemente, Google Chrome 86 aiuterà anche a bloccare i download infetti. Inoltre, Chrome 86 avviserà i suoi utenti prima di inviare qualsiasi modulo non protetto su una pagina HTTPS.