Google consente di cancellare gli ultimi 15 minuti di cronologia su Android

Chi di non noi mai effettuato una ricerca su Google che avrebbe preferito mantenere segreta? Certo, è possibile farlo in modalità di navigazione privata o addirittura cancellare automaticamente la cronologia, ma un’opzione più semplice è sempre la benvenuta.

Da poche ore, Google ora consente agli utenti Android di cancellare le ricerche effettuate negli ultimi 15 minuti, come sottolinea il giornalista Mishaal Rahman su Twitter.

E’ stata inserita una scorciatoia direttamente nell’applicazione Google. Tutto quello che bisogna fare è toccare la foto in alto a destra e quindi utilizzare l’apposita opzione nel menu, che si trova sotto l’accesso alla cronologia delle ricerche, come mostrato sopra.

La funzione non è nuova, poiché Big G l’ha originariamente lanciata a luglio su iOS. L’aggiornamento è finalmente distribuito su Android per alcuni utenti e dovrebbe quindi essere presto disponibile a livello globale.

