Google Pixel Watch: design, prezzo e data di lancio

Nel 2014, Google lanciava Android Wear (ora Wear OS), il sistema operativo destinato a equipaggiare gli orologi connessi dei principali produttori di telefonia. L’azienda, infatti, non è mai entrata “fisicamente” nel mercato ma sembra che le cose siano destinate a cambiare: il primo Google Pixel Watch è atteso nei prossimi mesi. Molti rumors riportano infatti uno smartwatch disegnato direttamente da Google e destinato a sfoggiare il nuovo ecosistema.

Negli ultimi mesi, Big G è diventato un attore importante nel settore perché non solo ha collaborato con Samsung per unire Wear OS e Tizen, ma ha anche acquisito uno dei principali produttori di smartwatch al mondo: Fitbit.

Il primo orologio connesso da Google dovrebbe quindi essere progettato in collaborazione con il team Fit. Conosciuto con il nome in codice “Rohan”, sarà comunque un orologio operativo lanciato con il marchio Google Pixel con Wear OS.

Design

Mentre si parlava da diversi anni del Pixel Watch, la situazione ha preso una svola lo scorso aprile. Il leaker Jon Prosser ha quindi annunciato di aver messo le mani su “tantissime di foto”, creando poi dei rendering in 3D.

Inoltre, come sull’Apple Watch, il Google Pixel Watch dovrebbe sfoggiare un pulsante sul lato destro che agisce da corona girevole.

Se le voci si sono placate durante l’estate, il mese di dicembre è stato una piccola svolta. Il sito di Business Insider ha riferito che: “A differenza dell’Apple Watch, l’orologio connesso di Google è rotondo e non ha bordi fisici”. Come per la proposta di Apple, misurerà i dati sulla salute e sull’attività. Il sito americano non ha poi fornito nuove informazioni.

Business Insider ha poi aggiunto all’inizio di dicembre che l’orologio “avrà un cardiofrequenzimetro e offrirà funzionalità di monitoraggio della salute di base come il conteggio dei passi”. Si tratta di funzioni tradizionali per uno smartwatch nel 2022 e non è ancora chiaro se aggiungerà la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), l’ECG o se sarà in grado per misurare la pressione.

Samsung non sarà lontana dal progetto perché se Qualcomm era il principale fornitore di processori per gli orologi con Wear OS 3, Google ha deciso di rivolgersi ai coreani per progettare il chip del suo orologio connesso sfruttando un SoC inciso a 5 nm che dovrebbe chiamarsi Exynos W920.

Attualmente, ci sono pochi orologi connessi sul mercato ad utilizzare l’ultima versione del sistema di Google, Wear OS 3 come gli ultimi modelli Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic. Tuttavia, il produttore coreano ha aggiunto una propria interfaccia software, chiamata One UI Watch.

L’interfaccia grafica

Un utente di Reddit ha pubblicato diverse immagini dell’interfaccia di Wear OS 3. Un modo per scoprire i potenziali menu del Pixel Watch senza la personalizzazione di Samsung. In particolare, possiamo vedere un bel design con gradienti e menu presentati in linee ovali.

Inoltre, come spesso accade su Android 12, sembra che sarà possibile scegliere il colore dei menu in base al colore del quadrante.

Oltre ai quadranti, il Google Pixel Watch potrebbe usufruire anche di alcune funzioni esclusive. Scavando nel codice sorgente di diverse applicazioni Google, il sito 9to5Google ha scoperto che il Pixel Watch, a cui si fa riferimento con il nome nel codice Rohan, dovrebbe sfruttare l’ultima generazione dell’assistente vocale Google Assistant. Come sugli smartphone, l’assistente potrebbe essere svegliato a voce da qualsiasi applicazione sull’orologio.

Presentazione

Le indiscrezioni si fermano qui. Una data di lancio plausibile potrebbe essere quella di Giugno in occasione dell’evento di presentazione di Android 12.