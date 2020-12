Google contro la disinformazione sui vaccini per il COVID-19

Nel corso della giornata di ieri, Google ha annunciato l’inserimento di informazioni aggiornate sul vaccino COVID-19 nei risultati di ricerca allo scopo di combattere la disinformazione sui vaccini.

La raccolta di informazioni autorevoli nelle ricerche inizierà nel Regno Unito, il primo paese a somministrare il vaccino. L’azienda però ha intenzione di pubblicare un elenco di quelli autorizzati nella propria località mostrando anche dei pannelli informativi per ogni singolo vaccino.

Questi pannelli informativi verranno aggiunti anche a YouTube, probabilmente su qualsiasi video che menziona il COVID-19 che, secondo Google, sono già stati visualizzati oltre 400 miliardi di volte.

Big G ha lanciato diversi prodotti dall’inizio della pandemia all’inizio di quest’anno per aiutare a rallentare la curva, controllare il tracciamento e fornire informazioni accurate e aggiornate sul virus. Pertanto, non sorprende che si sia attrezzata così in fretta per aiutare gli utenti internet di tutto il mondo.