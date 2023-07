Google Gboard introduce la funzionalità di annullamento rapido

Usate la tastiera digitale Google Gboard e fate troppi errori? Google ha una soluzione per voi. Nell’ultima versione beta della sua tastiera, l’azienda ha implementato una novità che ci consente di annullare rapidamente l’ultima o le ultime azioni.

Installata nel menu delle funzioni, accessibile dal tasto in alto a sinistra della tastiera, questa nuova funzionalità è visibile solo sulla beta dopo aver attivato in anticipo il comando nascosto (hidden flag) “undo_access_point”. Un trucchetto per attivarla che ovviamente non sarà più necessario quando Google distribuirà questa opzione su larga scala, sulla versione finale del suo Gboard.

Una pratica novità per correggere gli errori al volo

Comunque sia, questa funzione di backspace ricorda molto le famose scorciatoie “Ctrl+Z” o “Command+Z” di Windows e macOS, permettendo appunto di annullare un’azione precedente dell’utente con una sola pressione. Nel caso di Gboard, e come accennato in precedenza, dovrai comunque passare attraverso un sottomenu… che fortunatamente rimane di facile accesso. Il video qui sotto mostra come dovrebbe funzionare questa nuova funzionalità testata da Google.

In dettaglio, una volta aperto il menu delle funzioni, è possibile installare il comando backspace sulla prima riga di icone. Cliccandoci sopra si avrà l’effetto di annullare l’ultima azione nella barra di inserimento, ma anche di tornare subito alla tastiera per non perdere tempo. Su Telegram apprendiamo anche che questa novità permette di annullare sia la cancellazione di una parte o di tutta una parola, sia la selezione di una delle opzioni della tastiera.

Altra informazione importante: la tastiera ricorda l’intera cronologia del campo di testo corrente, e può quindi annullare le azioni fino alla riga inizialmente vuota. È quindi possibile annullare l’ultima azione, allo stesso modo delle azioni precedenti dall’inizio dell’inserimento.