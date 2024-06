Google lancia il suo nuovo strumento per le note in Italia e mi cambierà la vita

La ricerca all’interno dei documenti sta per rivoluzionarsi ed è davvero incredibile. NotebookLM, il nuovo strumento di Google per prendere appunti, presentato inizialmente con il nome Tailwind durante Google I/O, arriva ora in Italia con il supporto per la lingua italiana, e personalmente vedo già molte applicazioni interessanti per la mia vita quotidiana.

Cos’è NotebookLM?

NotebookLM, come suggerisce il nome, è un notebook. Tutto inizia con un progetto in cui è possibile aggiungere fonti. Queste possono essere testi, file di Documenti Google o Presentazioni Google, PDF o persino URL di pagine web. Ogni progetto può contenere fino a 50 fonti da 500.000 parole ciascuna, per un totale di 25 milioni di parole. Attenzione però: se i file ospitati su Google Drive vengono aggiornati ad ogni modifica, non è così per le pagine web che manterranno il loro stato iniziale nel tuo progetto.

Una volta integrate tutte le fonti nel tuo progetto, NotebookLM ti consente, grazie all’intelligenza artificiale generativa di Gemini 1.5 Pro, di cercare questi documenti ponendo domande in linguaggio naturale. Nessun rischio di allucinazioni qui, come nel caso di Gemini o ChatGPT, le risposte di NotebookLM si basano esclusivamente sui documenti che hai fornito. Questo significa anche che devi selezionare attentamente le tue fonti prima di utilizzarlo.

Inoltre, NotebookLM crea una panoramica generale del tuo progetto con un riepilogo delle informazioni essenziali, una FAQ per evidenziare alcuni punti chiave e persino una timeline o un elenco di protagonisti, tutto in pochi secondi. Tutto è documentato e ogni citazione importante è accompagnata da un link che permette di accedere direttamente alla sezione specifica del documento interessato.