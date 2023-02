Google Lens si aggiorna, sarà integrato con tutte le app

Ormai fra le grandi compagnie tech è in corso una guerra per l’Intelligenza Artificiale, e Google non è da meno. Durante una presentazione di ieri è stato svelato un imponente aggiornamento a Google Glass, che vi permetterà di cercare tutto ciò che è visibile sul vostro schermo. Ma proprio tutto.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Prima, per ricercare un’immagine tramite Google Lens, era necessario salvarla separatamente, processo spesso piuttosto scomodo. D’ora in poi non sarà più così: lo strumento funzionerà anche tramite qualsiasi app Android in maniera comodissima, permettendovi di ricercare online tutte le informazioni che desiderate su tale oggetto.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Arriva, sempre con Google Lens, anche la funzione multisearch. D’ora in poi, durante la ricerca di un’immagine, si potrà anche aggiungere del testo per specificare esattamente quello che cercate. Per esempio, se vedete l’immagine di un vestito ma lo desiderate in un altro coloro, è sufficiente fare la scansione Google Lens e inserire il testo “verde”.

Questo è solo il primo passo di Google nel mondo dell’intelligenza artificiale. Nello stesso evento ha rivelato “Bard”, il rivale di ChatGPT che sarà presto integrato nel motore di ricerca. Sempre che Microsoft non li batti in tempismo.