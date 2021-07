Google Meet, ritorna il limite di un’ora per le chiamate di gruppo

Google ha deciso di imporre un limite alla durata delle videochiamate di gruppo su Google Meet per gli account gratuiti. Dal mese prossimo il tempo massimo per chiamate con più di tre partecipanti sarà infatti di un’ora.

È dall’aprile dello scorso anno che il servizio di videochiamate è disponibile gratuitamente e illimitatamente per tutti gli utenti. Google però aveva già avvisato che si sarebbe trattato di una promozione temporanea, valida soltanto fino a settembre (ed estesa in seguito fino a giugno). Sembra però che Google non abbia intenzione di concedere altri rinvii.

Dal mese prossimo le conferenze di gruppo su Google Meet più lunghe di 60 minuti saranno concesse solo con l’acquisto di un abbonamento Google Workspace. Quelle individuali, invece, continueranno ad essere illimitate.

Il servizio avvertirà gli utenti cinque minuti prima del termine del tempo a disposizione, e permetterà di creare immediatamente un nuovo link per reinvitare i partecipanti.