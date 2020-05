Con gran tempismo arriva oggi sul mercato italiano Nest WiFi. L’innovativo dispositivo funziona da potente router e punto di accesso Wi-Fi con l’Assistente Google. E si rivela il compagno di casa ideale in un momento come questo in cui siamo tutti, per lavoro e tempo libero, per studio e fitness, a dir poco connessi.

Copertura in tutta la casa

Nest Wifi è formato da due dispositivi. Il primo è un router che si collega direttamente al modem con cui costituisce la base di una rete domestica ben al di sopra dei tradizionali standard in termini di potenza. Il secondo è un punto di accesso WiFi che estende la copertura dove ce n’è più bisogno con velocità e connessione migliori rispetto alla norma, rispetto anche al già efficiente Google Wifi. La confezione da due unità può garantire la copertura per una casa di 210 mq. Il sistema è scalabile, sarà quindi possibile aggiungere nuovi punti di accesso in qualsiasi momento per aumentare la copertura. Per chi ha già una rete Google Wifi, può aggiungere con facilità un punto di accesso Nest Wifi per ottenere una copertura maggiore.

Configurazione e controllo? Ci pensa Google Home

Configurare Nest Wifi è molto semplice. Dopo averlo collegato, basterà scaricare l’app Google Home e seguire passo per passo la procedura guidata di configurazione. Una volta terminata, l’app consentirà di gestire sia la rete, sia gli altri dispositivi connessi supportati. E sempre via app si potrà condividere la password del Wi-Fi con gli ospiti e assegnare una priorità ai dispositivi. Ma anche verificare la velocità della rete, configurare una rete ospite o cambiare la password. In più, se in casa c’è uno smart display come Nest Hub – qui la descrizione – sarà possibile condividere la rete ospite e la password dal display attraverso un codice QR. Per accedere a Internet basterà scansionarlo con il telefono in pochi tap.

Oggetto di ecodesign

Il bello di Nest Wifi non è solo “dentro”, cioè nelle funzionalità, ma anche fuori. E’ pensato con occhio al design. Ha una linea sobria, con bordi arrotondati, e produce una luce delicata. Ed è realizzato con materiali sostenibili. L’alloggiamento del router è composto per il 45% da plastica riciclata post-consumo, mentre l’alloggiamento del punto di accesso è realizzato per il 40% sempre in plastica riciclata post-consumo.

Assistente intelligente integrato

Altra bella novità di Nest Wifi è che il punto di accesso ha uno speaker integrato con l’Assistente Google. Così, basterà usare la voce per avere un aiuto, proprio come fa Nest Mini – qui la descrizione -. E lo stesso per avere le previsioni del tempo o qualunque altra informazione. Oltre che per ascoltare le proprie playlist, una volta collegato al sistema di altoparlanti. “Ok Google, che tempo fa domani a Milano?”. Oppure “Ok, Google, a che velocità va la connessione?”. Tutto qui. E non è per niente poco.