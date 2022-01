Google Pixel Notepad sarà il pieghevole Android che tutti vorranno

Anche se la sua esistenza può sembrare incerta, lo smartphone pieghevole di Google sta prendendo forma ogni giorno che passa e di recente è trapelato il nome commerciale “Google Pixel NotePad“.

Un prezzo alto ma inferiore alla concorrenza

È il sito 9To5Google che è stato in grado di ottenere una stima del prezzo di vendita del dispositivo grazie a varie fonti. Per questo progetto, Google vorrebbe puntare a un prezzo di vendita intorno ai 1.400 dollari, che è di 500 dollari in più rispetto a Google Pixel 6 Pro, lo smartphone più costoso attualmente commercializzato dall’azienda. Si collocherebbe 500 dollari al di sotto del prezzo al dettaglio consigliato del Galaxy Z Fold 3 di Samsung negli Stati Uniti.

In Italia, il prezzo di NotePad potrebbe aggirarsi intorno ai 1400 euro. Da valutare però che Google non investe sempre abbastanza nelle sue linee di produzione per distribuire i suoi dispositivi in ​​tutto il mondo. 9To5Google indica su questo punto che dovrebbe esserci un ritardo tra il lancio negli Stati Uniti e il lancio nel resto del mondo.

Lancio a fine anno

Sempre secondo il sito, Google lavorerebbe per rilasciare questo modello entro la fine del 2022. Riprenderebbe il chip Google Tensor dal Google Pixel 6 e offrirebbe un design più vicino all’Oppo Find N che abbiamo provato di recente. Avrebbe quindi un formato più ampio e più basso rispetto al Galaxy Z Fold di Samsung. Il prodotto dovrebbe montare Android 12L che è attualmente in versione beta.

Speriamo di saperne di più nelle prossime settimane o mesi. Forse al prossimo Google IO?