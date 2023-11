Google Pixel: patch di sicurezza di novembre con molti bug fix per diversi modelli

Google ha rilasciato le patch di aggiornamento Android per il mese di novembre per i modelli Pixel ancora supportati. L’aggiornamento risolve numerosi problemi, alcuni verificatisi dopo l’uscita della release di Android 14: fra questi, i più gravi forse, l’errore di spazio esaurito per chi aveva più di un account sul proprio dispositivo e alcuni blocchi che si verificavano dopo un riavvio a seguito di un aggiornamento.

Il problema si è verificato su molti dispositivi, fra cui i modelli Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.



L’aggiornamento include anche correzioni a un problema che causava un lampeggìo verde quando il display si spegneva in determinate condizioni (sul Pixel 7 Pro), un bug che rendeva instabile l’NFC, un altro che causava instabilità del sistema quando un’app richiedeva un’altra app non più installata, un problema che a volte causa la scomparsa delle icone del desktop in fase di sblocco dello smartphone, un problema che causava il disallineamento dello sfondo per i dispositivi dotati di notch o del foro che ospita la selfie cam e, infine, un problema che causava movimenti a scatti dello schermo quando la registrazione del tocco diventa imprecisa (su Pixel 8 e Pixel 8 Pro).



Google afferma che il lancio della patch richiederà una settimana per raggiungere tutti i dispositivi in circolazione. Uscirà in più fasi, a seconda dell’operatore e del dispositivo. Il numero di build della release è UP1A.231105.001 per Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a 5G, UD1A.231105.004 per Pixel 8 e Pixel 8 Pro e UP1A.231105.003 per tutti gli altri dispositivi supportati.

Qualora non si sia ancora ricevuta la notifica è possibile verificare la presenza dell’update manualmente accedendo al menu Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema > Cerca aggiornamenti.

Fonte: pagina supporto ufficiale Google