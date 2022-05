Google Pixel Watch ufficiale: arriverà in autunno

ll Google Pixel Watch è stato oggetto di innumerevoli fughe di notizie negli ultimi mesi. Durante Google I/O 2022 di ieri sera, l’azienda di Mountain View ne ha finalmente svelato l’esistenza e alcuni elementi, senza però rivelare l’intera scheda tecnica.

Per quanto riguarda il suo lancio, l’atteso smatwatch sarà disponibile contemporaneamente a Pixel 7 e Pixel 7 Pro durante l’autunno. In termini di design, troviamo quindi uno schermo sia tondo che curvo, come già avevano suggerito i rumors. Il tutto sarà poi condito da una corona molto elegante sulla parte destra.

Mappe, Wallet e domotica

Pixel Watch integrerà una vasta gamma di servizi e applicazioni Google, da Assistant a Google Wallet (per pagare ad esempio al ristorante) tramite Google Maps per orientarsi in città. Il gruppo americano promette un’esperienza di navigazione fluida e notifiche intelligenti, senza aggiungere altro.

Sarà possibile anche gestire la domotica dal polso: ad esempio, si potrà spegnere o accendere la lampadina collegata direttamente dall’interfaccia dell’orologio. Comodo, se si è abituati a perdere il telefono a letto. L’idea è quella di avere sempre tutto a portata di mano.

Fitibit come cuore pulsante

L’azienda californiana menziona anche una profonda integrazione di Fitbit per il monitoraggio delle attività. E per ora, questo è tutto quello che c’è da sapere: Google promette di svelare maggiori dettagli in autunno.

Molto altro al Google I/O 2022

Il Google I/O è stata anche l’occasione per presentare molte nuove funzionalità di Android 13 per auricolari Bluetooth e cuffie wireless, ma anche un’interfaccia appositamente progettata per tablet e un Google Wallet completamente ridisegnato. Senza dimenticare, ovviamente, la presentazione del Google Pixel 6a, dei Google Pixel Buds Pro e del Pixel Tablet.