Google presenterà presto le sue Buds Pro per sfruttare le novità audio di Android 13

La prossima settimana, l’azienda creatrice di Android lancerà l’edizione 2022 della sua principale conferenza annuale per sviluppatori, il Google I/O. Come ogni anno, questa dovrebbe essere l’occasione per presentare le prossime novità attese sui propri servizi, applicazioni e, soprattutto, l’attesa versione di Android 13. Tuttavia, anche l’hardware potrebbe essere all’ordine del giorno con la presentazione del primo orologio del produttore, il Google Pixel Watch.

Sembra però che l’azienda di Mountain View abbia ancora un asso nella manica. Questa settimana, il leaker Jon Prosser ha twittato informazioni sulle imminenti cuffie wireless del produttore, le Google Pixel Buds Pro che saranno lanciate “ presto” in quattro colorazioni: real red, carbon, yellow e fog (nebbia).

Funzionalità audio speciali in arrivo

Le informazioni del leaker sono supportate da Mishaal Rahman, l’ex editore di XDA Developers. In un messaggio che cita quello del leaker americano, indica che non sarebbe “assolutamente sorpreso” da un annuncio del genere. Indica che un prodotto potrebbe consentire a Google di evidenziare alcune funzionalità pianificate per Android 13 che potrebbero essere presentate questa settimana durante l’I/O di Google.

Mishaal Rahman cita il supporto per l’audio spaziale con il monitoraggio dei movimenti della testa e l’arrivo dell’audio Bluetooth Low Energy (BLE) al prossimo aggiornamento di Android. Queste due nuove funzionalità potrebbero essere supportate su Pixel Buds Pro per offrire automaticamente cuffie compatibili con queste due funzionalità di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.