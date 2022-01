Google sta preparando un visore per realtà aumentata per fare fermare l’avanzata di Meta e Apple

Apple si prepara al debutto nella realtà virtuale o aumentata con un primo dispositivo. Facebook si è trasformato in Meta per fare all-in su questa transizione. Microsoft ha acquistato Activision-Blizzard evocando la costruzione di un Metaverso e Google? Di certo non poteva di certo stare a guardare…

Il sito The Verge ha riportato le intenzioni dell’azienda per cui sembra essere pronta a lanciare il progetto Iris, nome in codice di un nuovo lancio in realtà aumentata.

Come Apple o Meta, la volontà è quella di sviluppare un casco per la realtà virtuale in grado di filmare l’ambiente reale per creare una realtà aumentata. Il prototipo viene descritto come una maschera da sci, in grado di operare in totale autonomia. Il SoC scelto da Google sarebbe un chip personalizzato sviluppato internamente, come l’ultimo Google Pixel 6.

The Verge indica che Big G vorrebbe delegare parte dello sforzo informatico ai suoi server e trasmetterlo in streaming all’auricolare tramite Internet con un approccio molto simile a Google Stadia per i videogiochi.

A differenza di Meta, che utilizza una versione modificata di Android per i suoi visori Quest, Google sta lavorando a un nuovissimo sistema operativo progettato per tenere conto di tutti i vincoli.

Un progetto per il 2024

Per il momento, il progetto è ancora un segreto gelosamente custodito in Google all’interno edificio che richiede un accreditamento speciale e su cui lavorano solo circa 300 persone. Sempre secondo i media americani, l’azienda punta a un rilascio del proprio prodotto nel 2024. Questo lo collocherebbe dopo il rilascio della soluzione di Apple, e davanti alla 5a generazione della Meta Quest se il gruppo dovesse continuare il suo ciclo di rinnovamento.

Non è la prima volta che Google prova questa strada. Ricordiamo i Google Glass, gli occhiali che offrono alcune informazioni in realtà aumentata e in grado di scattare foto in qualsiasi momento. Diversi anni dopo, Google aveva provato anche la realtà virtuale mobile con Google Daydream.