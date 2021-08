Google Tensor sarà il primo SoC creato da Google e prodotto da Samsung

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dal sito Nikkei, Samsung produrrà il primo SoC di Google che prenderà il nome di “Google Tensor” è sarà prodotto con un processo produttivo a 5 nm.

Nonostante l’azienda non abbia condiviso le specifiche, la fonte è riuscita a ottenere alcune informazioni. Google Tensor sarà il primo processore ideato internamente, un progetto portato avanti da anni nei laboratori di Big G e ora pronto a debuttare. La fotocamera, la batteria e le prestazioni complessive del Pixel 6 saranno in prima linea per trarre vantaggio da questa soluzione hardware.

Grazie a questo chip e all’intelligenza artificiale, Google Camera sarà in grado di sfocare i volti. Avrà anche alcune capacità HDR, che dovrebbero aumentare la qualità della registrazione video. Saranno poi inclusi dei nuovi sensori per fotocamere di grandi dimensioni.

Anche la durata della batteria dovrebbe trarne vantaggio, poiché Big G avrà il controllo completo sull’hardware per ottimizzare al meglio. Non possiamo fare a meno di pensare ad Apple e al suo SoC quando parliamo di Google Tensor.

La data di lancio di Pixel 6 e 6 Pro è ancora lontana. Non sappiamo esattamente quando saranno annunciati i modelli ma il periodo è quello autunnale.