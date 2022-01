Gorilla Glass Victus+, forse in arrivo per la serie Galaxy S22

Il Gorilla Glass Victus è un vetro che è stato usato per una vasta gamma di smartphone diversi. Dai flagship ai rugged, il vetro prodotto da Corning ha visto un grande successo: e il successore potrebbe essere vicino.







Infatti, secondo il leaker Ice Universe, nella serie Samsung Galaxy S22 verrà utilizzato il “Gorilla Glass Victus+”. Il leak non dice se questo sarà impiegato solo per il display o anche per il retro, ma un’indiscrezione precedente suggerisce che il secondo caso è più realistico.

Inoltre il Galaxy S22 Ultra avrà sul retro un vetro speciale, che aiuterà a ridurre i riflessi. Si tratta in ogni caso di un passo avanti rispetto alla serie Galaxy S21, che prevedeva il retro dello smartphone soltanto in plastica. L’evento Samsung Unpacked avverrà probabilmente l’8 febbraio, pertanto è quella la data da attendere.