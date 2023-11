Grande evento per OnePlus 12 in occasione del decimo anniversario

OnePlus si sta preparando per celebrare il suo decimo anniversario con un evento in grande stile il 4 dicembre a Shenzhen, in Cina. La star dello spettacolo: OnePlus 12, che sarà annunciato sul palco dal CEO e fondatore Pete Lau.

Sul nuovo flagship ci sono già state tante indiscrezioni. Fra queste le notizie sul suo pannello OLED LTPO da 6,82 pollici sviluppato da BOE, con una risoluzione di 1.440 x 3.168 pixel e una luminosità massima di 2.600 nit.

OnePlus 12 sarà lanciato con una configurazione della fotocamera aggiornata. Protagonista assoluto sarà il sensore principale Lytia 808 dual-layer da 48 MP di Sony, assieme a un sensore da 64 MP con zoom ottico 3x. A completare l’assetto fotografico ci sarà una lente ultragrandangolare da 48 MP.

OnePlus 12, naturalmente, offrirà il chip Snapdragon 8 Gen 3. Il dispositivo supporterà la ricarica da 100 W, e il sistema operativo in Cina ColorOS 14 basato su Android 14. Le varianti internazionali, invece, dovrebbero offrire OxygenOS 14.