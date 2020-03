Green Telecomunicazioni, da anni impegnata nei servizi di telefoni fissa e mobile per le aziende, lancia il suo primo piano dedicato all’utenza privata.

L’offerta lancio prevede, a fronte di un prezzo di 5,99 euro al mese, minuti e giga illimitati in Italia e Europa (EU) per sempre.

L’offerta è dedicata ai primi 20mila abbonati che la sottoscriveranno entro il 31/03/2020.

Green Telecomunicazioni permette la portabilità da tutti gli operatori senza vincoli né penali, mantenendo il vecchio numero oppure offrendo la possibilità di attivarne uno nuovo, accedendo all’offerta online e ricevendo la nuova Sim direttamente a casa in 24 ore.

Il costo di attivazione per chi passerà alla nuova offerta per i privati sarà di 15 euro una tantum, indipendentemente dall’operatore di provenienza, mentre il pagamento del canone avverrà semestralmente.

Numerosi vantaggi sono disponibili per gli iscritti al Green Club, primo fra tutti un assistente personale dedicato ai clienti privati e business.

L’offerta permette di sfruttare i giga illimitati anche in hotspot sul computer, una soluzione conveniente sia per la navigazione di tutti i giorni che per lo smart working da casa.

Per maggiori informazioni e per scoprire le ultime novità Green, consultare il sito ufficiale https://www.tuogreen.com/. È possibile attivare l’offerta compilando il modulo online.