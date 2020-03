WhatsApp potrebbe copiare Telegram: in arrivo i messaggi che si autodistruggono

Potrebbe essere giunta l’ora di una funzionalità tanto attesa di WhatsApp. La notizia arriva dai ragazzi di WABetaInfo che si sono imbattuti in un nuovo esperimento nella versione beta più recente che mostra come WhatsApp intenda aggiungere una funzionalità chiamata “Elimina messaggi” alla sua app Android.

Questa non è la prima volta che WhatsApp sta testando una funzionalità di questo tipo e proprio in passato la società era al lavoro sui “messaggi bomba” per le chat di gruppo.

Gli utenti saranno autorizzati a “scegliere per quanto tempo dureranno i nuovi messaggi prima che vengano eliminati”, con le opzioni che vanno da 1 ora ad 1 anno.

I messaggi autodistruggenti non sono una nuova idea e Telegram lo sa bene perché è una delle alternative più popolari a WhatsApp che le offre già da tempo insieme alle chat segrete.

Tuttavia, le funzioni beta appaiono e scompaiono tanto da non vedere sempre la luce. Per il momento, godiamoci la modalità oscura su Android e iOS. L’attesa per i messaggi che si autodistruggono potrebbe essere piuttosto lunga.