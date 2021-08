HarmonyOS 2.0: la lista aggiornata di smartphone e tablet Huawei

Due mesi fa, Huawei ha presentato su smartphone l’interfaccia del suo sistema operativo HarmonyOS. Sui dispositivi compatibili sarà quindi possibile sostituire Android con il nuovo OS del colosso cinese e gli aggiornamenti di Huawei procedono a buon ritmo.

Il produttore ha affermato su Weibo che già 65 modelli hanno già beneficiato della versione stabile di HarmonyOS 2.0. Tra gli smartphone interessati troviamo le serie Mate 40 e Mate 30, il P40 o anche telefoni Honor come il Magic 2 o il V30 e V30 Pro.

Elenco dei dispositivi Huawei aggiornati ad HarmonyOS

Di seguito si può leggere, in ordine cronologico, l’elenco degli smartphone e tablet Huawei che riceveranno l’aggiornamento ad HarmonyOS. Le date sono per il mercato cinese, siamo ancora in attesa di dettagli dalla divisione europea che, al momento, non da alcuna tempistica.

DAL 2 GIUGNO

Huawei compagno 40 pro

HuaweiMate 40 Pro +

Huawei Mate 40 RS

Huawei compagno 40

Huawei Mate 40E

Huawei compagno x2

Huawei p40

Huawei p40 pro

Huawei P40 Pro+

Huawei compagno 30 pro

Huawei Mate 30E Pro

Huawei Mate 30 RS

Huawei compagno 30

Huawei MatePad Pro

DAL 3° TRIMESTRE del 2021

Huawei amico xs

Huawei compagno 20

Huawei compagno 20 pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei nova 7 se

Huawei nuovo 8

Huawei nova 8 pro

Huawei nova 8 se

Huawei nuovo 7

Huawei nova 7 pro

Huawei nuovo 6

Huawei nova 6 se

Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 10.4

DAL 4° TRIMESTRE DEL 2021

Huawei p30

Huawei Mate 20 X

Huawei amico x

Huawei p30 pro

Huawei nova 5 pro

Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy Z

Huawei Enjoy 20 Plus

huawei maimang 9

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad

Huawei Enjoy Tablet 2

DALL’INIZIO DEL 2022