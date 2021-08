Tre nuovi dispositivi smart home per la linea Google Nest

Google ha svelato tre nuovi prodotti per la smart home della linea Nest, pensati per rendere la casa un luogo sempre più sicuro e utile. A essere presentati sono stati Google Nest Cam a batteria, Google Nest Cam con cavo e Google Nest Doorbell.

Google Nest Cam a batteria costa 199,99 euro ed è la prima telecamera per interni o esterni auto alimentata. Grazie alla certificazione IP54 può essere utilizzata in qualsiasi condizione, e ha superato diversi test di resistenza al vento, all’acqua e alle cadute. La versione a cavo, giunta ormai alla seconda generazione, costa invece 99,99 euro. Infine, Google Nest Doorbell costa 199,99 euro, è alimentato a batteria ed è il primo campanello intelligente di Google.

Durante la presentazione, Google ha fatto più volte presente che i dispositivi sono stati progettati nel nome della sicurezza e della privacy.

La quantità di notifiche che riceviamo ogni giorno è davvero eccessiva, per questo motivo abbiamo progettato le videocamere e il campanello di nuova generazione in modo che inviino solo gli avvisi più utili per voi: sono in grado infatti di distinguere tra persone, animali, veicoli e, nel caso di Nest Doorbell, anche pacchi oltre a inviarvi notifiche solo su ciò che vi interessa. Questo è possibile perché le videocamere e il campanello elaborano le immagini sul dispositivo: ciò permette di inviare notifiche più pertinenti e garantire una maggiore privacy e sicurezza. Con queste nuove funzioni, hai tutto il necessario già a disposizione, senza aver bisogno di sottoscrivere un abbonamento

Ovviamente tutti i dispositivi sono in grado di interfacciarsi con l’app Google Home e con Nest Hub, e grazie alla tecnologia a batteria possono essere posizionati anche lontano da una presa di corrente.

Next Cam a batteria e Next Doorbell sono disponibili in preordine da oggi, mentre Next Cam a cavo sarà disponibile successivamente nel corso dell’anno.