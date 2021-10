HarmonyOS 3.0 arriverà davvero presto, secondo le voci

Ieri vi abbiamo parlato di ColorOS 12, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di OPPO. Oggi un’altra società si prepara a lanciare una nuova versione del proprio OS: si tratta di Huawei, che a breve presenterà HarmonyOS 3.0.

Secondo le voci, il lancio avverrà il 24 di questo mese. Si tratta di una data molto probabile perché è proprio quel giorno che si terrà la Huawei Developer Conference. Il lancio della versione precedente di HarmonyOS si è tenuto proprio durante una di queste conferenze, quindi possiamo aspettarcelo con una certa sicurezza.

Huawei starebbe collaborando con diverse aziende per lanciare diversi prodotti dell’Internet delle Cose firmati HarmonyOS. Attualmente circa 40 milioni di utenti usano il sistema operativo, ma l’obiettivo è quello di arrivare a 300 milioni entro la fine dell’anno.

Insomma, sembra che per HarmonyOS 3.0 ci sia in preparazione un lancio in grande stile. Soprattutto, i piani sono quelli di un lancio globale contemporaneo e non soltanto in Cina. La data del 24 ottobre è stata confermata anche da un dipendente anonimo di Huawei, quindi segnatevela sul calendario.