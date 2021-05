Huawei continua lo sviluppo del suo software HarmonyOS che animerà la prossima generazione dei suoi dispositivi. Uno dei primi a sfruttare la nuova piattaforma dovrebbe proprio essere il P50, top di gamma del produttore cinese.

Il sistema è ancora in beta, ma c’è un video molto interessante di quattro minuti che è apparso su Weibo e che vi proponiamo in questa pagina, perché mostra tutti i principali miglioramenti introdotti dal produttore.



Il cambiamento più drastico è un nuovo centro di controllo, che si apre dall’angolo in alto a destra. L’angolo in alto a sinistra, invece, conduce a un motore di ricerca all’interno del telefono, mentre una semplice gesture verso il basso in qualsiasi punto dello schermo apre le notifiche.

Il telefono utilizzato in questo video è il modello Huawei Mate 40 Pro. Quello che stupisce è la velocità con cui vengono aperte e chiuse le app: sicuramente con una velocità finora mai vista su un dispositivo Android. Tuttavia, la voce fuori campo nel video ci ricorda che al momento questa risposta è tipica delle app interne e potrebbe non funzionare allo stesso modo e con la stessa velocità attivando il browser, i giochi o altre app di terze parti.



Visivamente, HarmonyOS 2.0 assomiglia molto all’interfaccia EMUI 11, vista nei recenti smartphone del produttore di Shenzhen. Huawei, dopo tutto, aveva impiegato tempo e sforzi per sviluppare un sistema dotato di un ottimo design intuitivo. Perché dunque non mantenerlo e cambiare nuovamente tutto?

Quello che ancora non sappiamo, ma che ci auguriamo di sapere presto, è se il nuovo sistema operativo sarà basato sul kernel Android o è una piattaforma completamente diversa, costruita da zero.