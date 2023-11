HarmonyOS Next ha grandi piani, ma non supporterà più le app di Android

Ormai ci siamo: l’attesissimo HarmonyOS Next, la versione futura del sistema operativo di Huawei, è pronta al lancio. Come fa intuire il nome, Next presenterà un grande passo avanti rispetto al passato, e probabilmente diventerà il sistema operativo di base di tutti i prodotti Huawei.

Huawei ha confermato che tutte le applicazioni native sono state aggiornate, e ormai non manca altro che procedere all’operazione di lancio. Ma c’è qualcosa che manca all’appello: il supporto per le applicazioni Android. E no, non è una dimenticanza.

Sebbene da un punto di vista HarmonyOS Next sia identico ai predecessori, non supporterà più i pacchetti di installazione apk. Se in passato HarmonyOS conteneva ancora elementi di Android, e non era completamente un OS proprietario, ora decisamente questa fase è stata superata.

Niente più applicazioni di Android, quindi, ma Huawei sembra davvero intenzionata a rendere HarmonyOS Next il nuovo, grande sistema ecosistema che possa competere con Google e Apple. Infatti, secondo diverse fonti, la compagnia sta attualmente reclutando in maniera massiccia un grande numero di dipendenti a cui affidare lo sviluppo del sistema operativo.