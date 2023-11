Motorola G84: la nostra videorecensione [flash review]

Abbiamo provato il Motorola G84, uno smartphone di fascia medio bassa, ma con ambizioni e caratteristiche superiori alla categoria di appartenenza.

Il telefono, infatti, ha un prezzo di listino che parte da 299 euro, ma non è difficile trovarlo a poco più di 250 euro e le prestazioni complessive sono di assoluto interesse.

Il design è piacevole, merito del bordo piatto, ma anche di colorazioni della cover gradevoli, tra le quali spicca il Rosso Magenta. Spessore sotto gli 8 millimetri e peso inferiore ai 170 grammi.

Il display ha ottime caratteristiche strutturali, con tecnologia Oled e refresh rate a 120Hz; belli i colori e buono il livello di luminosità.



Il reparto Hardware può contare sul chipset Snapdragon 695, un SOC non potentissimo, ma che riesce, in questa configurazione, a restituire una buona fluidità e la necessaria affidabilità. Ci sono anche 8 GB di Ram, 256 GB di Storage, che possono anche essere estesi con schede microSD. Segnaliamo anche la presenza del jack audio.



Il sistema operativo si presenta, al solito, piuttosto leggero e vicino alla distribuzione di Android 13 ed è completato da poche e utili funzioni dell’ecosistema Motorola.



Buona la resa della fotocamera: il sensore principale da 50 Megapixel dispone di una qualità piuttosto buona, e restituisce scatti gradevoli anche in scarse condizioni di luce. L’elemento secondario ultrawide si rivela utile per le foto grandangolari, ma soffre decisamente di più quando manca la luce.



Piuttosto buona l’autonomia, che può contare su una generosa batteria da 5.000 mAh e su un sistema di ricarica da 30W.