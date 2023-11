Iliad: nel terzo trimestre crescita da record

Iliad ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre, evidenziando un costante trend positivo nei suoi indicatori chiave.

Al 30 settembre 2023, gli utenti attivi mobile di Iliad sono saliti a 10 milioni e 475 mila, registrando un notevole incremento netto di 359 mila utenti rispetto al 30 giugno 2023.

Nel settore Fiber-to-the-Home (FTTH), Iliad ha dimostrato una performance altrettanto positiva, conquistando 172 mila utenti e aggiungendone 23 mila netti rispetto al primo semestre dell’anno.

I principali indicatori finanziari di Iliad in Italia seguono una traiettoria di crescita ascendente: il fatturato per i primi nove mesi si attesta a 764 milioni di euro, rappresentando un significativo aumento del 12,5% rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente. L’EBITDAaL, segnato da una performance positiva, ha raggiunto i 189 milioni di euro al 30 settembre 2023, registrando un notevole incremento del 28,7% rispetto al 2022.

I contributi positivi al saldo degli utenti netti provengono da Iliadbusiness, l’offerta mobile dedicata alle aziende e alle Partite IVA lanciata a maggio, e Iliad Space, il nuovo canale di distribuzione. Quest’ultimo ha permesso all’operatore di ampliare la rete commerciale con l’apertura di 2.600 nuovi punti vendita da fine luglio ad oggi, avvicinandosi ulteriormente ai suoi utenti.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, ha commentato l’andamento positivo dichiarando: “Trimestre dopo trimestre abbiamo messo a segno performance sempre più positive, sia nel segmento mobile che in quello della fibra, e non da ultimo anche in quello business. Sin dal nostro arrivo, abbiamo costruito la nostra offerta a partire dai valori di fiducia e trasparenza, principi che sono diventati una garanzia per tutti gli utenti che ogni giorno decidono di sceglierci”.