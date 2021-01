Hisense presenta la sua nuova ThriChroma laser TV

Presentazione asciutta ma esaustiva quella di Hisense, come del resto quasi tutte le videoconferenze dal CES di Las Vegas che, quest’anno, offre un’edizione completamente digitale con video di 30 minuti. A introdurre le novità dell’azienda è Fisher Yu, Vice President di Hisense, che ci ricorda le ottime performance in termini di market share:

“Hisense ha venduto oltre 25 milioni di prodotti per display nel 2020, mantenendo il primo posto nel mercato cinese. Nel 2021, ci concentreremo sulle competenze chiave della qualità delle immagini e delle applicazioni e rilasceremo un nuovo TV ULED con elevata frequenza di aggiornamento e gamma dinamica, nonché i nuovi televisori laser TriChroma.

E poi rilancia svelando un nuovo Tv che verrà lanciato in concomitanza con i campionati europei di calcio insieme alla nuova gamma di laser Tv, il verO piatto forte di questa presentazione:

“In qualità di sponsor ufficiale di EURO 2020, porteremo una versione personalizzata della serie EURO 2020 ULED U7 ai tifosi di calcio di tutto il mondo. Hisense, che ogni anno lancia nuovi prodotti TV laser al CES, quest’anno abbiamo lanciato una gamma completa di prodotti TV laser TriChroma da 75 pollici a 300 pollici, annunciando l’inizio di una nuova era di TV laser TriChroma“.

Hisense TriChroma Laser TV

Hisense continua dunque a investire sulle Laser Tv, termine piuttosto ambiguo ma dal grande richiamo in termini di marketing, che cela in realtà un proiettore Laser con schermo dedicato per l’intrattenimento domestico. Si tratta di un segmento cosa sottotraccia ma che sta rapidamente guadagnando consensi e che è cresciuto molto nel 2020 complice l’impossibilità di muoversi da casa. Le vendite sono infatti aumentate del 288% in tutto il mondo, con una crescita significativa anche in Cina dove tre Laser Tv di Hisense compaiono nella classifica delle 10 Laser Tv più vendute.

ThriChroma Laser Tv

Per avere un’idea di come funziona una laser TV potete visionare l’ultimo modello presentato a maggio del 2020: Hisense Laser Tv 100L5F e quello srotolabile presentato allo scorso Ces.

I modelli 2021 (come quello dell’immagine qui sopra) al momento sono senza scheda tecnica, ma vengono comunque svelate alcune interessanti novità strutturali. A partire da una luminosità migliorata del 20% con valori fino a 430 nit e una gamma cromatica che viene annunciata superiore di oltre il 50% rispetto a quella proiettata in un cinema.