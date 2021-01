Hisense ha presentato oggi alla stampa italiana la sua nuova gamma 2021, insieme alle strategie e gli obiettivi di mercato. A presentare le diverse line-up erano presenti Gianluca Di Pietro, General Manager di Hisense, Nicola Micali, Product Manager TV e Marco Muci, Product Manager White Goods.

Televisori e Laser TV

A guidare il comparto è certamente il segmento TV che ha fatto registrare, tra gennaio e dicembre 2020, un +55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel 2021 la gamma crescerà ulteriormente passando da 26 a 34 modelli (foto in basso). Complessivamente la crescita è stata dell’11,6%.

Arriveranno anche nuove serie con design migliorato…

Non mancheranno inoltre i controlli vocali, con Alexa e Google Assistant, e viene confermata l’esclusiva dell’accesso diretto a RaiPlay tramite un pulsante sul telecomando. Migliorie anche nell’interfaccia di comando.

Molto importanti le certificazioni in vista dello switch-off di settembre 2021 e anche in questo caso è tutto pronto…

In crescita anche il segmento delle Laser Tv (o proiettori) presentate da Hisense al Ces 2021 di Las vegas. In arrivo un nuovo modello di Laser TV. Qui trovate l’articolo completo.

Il problema dello “shipping”

La forte richiesta di tecnologia dalla Cina ha portato a un aumento dei prezzi di spedizione, addirittura di 1/3 rispetto agli anni passati. Un problema generalizzato con cui dovranno fare i conti quasi tutti i produttori e che porterà inevitabilmente a un aumento dei prezzi per il consumatore finale. Previsti dunque aumenti sul listino anche da parte di Hisense che è avvantaggiata dalla presenza del nuovo polo logistico in Slovenia, ma che dovrà comunque acquistare parte della componentistica dalla Cina.

Mercato Cooling

Anche l’andamento del comparto “Cooling“, storicamente molto importante per Hisense, è stato altalenante. La flessione durante marzo/aprile del 2020 è stata però ampiamente assorbita dalle eccellenti performance dei mesi successivi, con una crescita costante da maggio a dicembre, pur con una lieve flessione a giugno. Il comparto del freddo, nella sua totalità, ha registrato un +36% tra dicembre a gennaio che colloca Hisense come quinto brand a valore e quarto come unità, presidiando tra l’altro solo il 55% del mercato.Il 2020si chiude, complessivamente, con un +5,2%, mentre l’obiettivo è di raggiungere quota 7,5% nel 2022, per diventare il terzo brand.

Il catalogo di Hisense prevede 80 referenze su tutte le categorie del freddo, coprendo così tutte le categorie con una forte crescita dei Cross Door e ottimi risultati anche per i monoporta e la serie Black.

Un catalogo completo che si rinnova del 25% ogni anno e dove crescono soprattutto i prodotti colorati e i nuovi French Door che si sviluppano vero l’alto.

Gli obiettivi nel comparto Cooling per Hisense riguardano la valorizzazione del brand soprattutto per la fascia alta (Premium).

I forni

Debuttano anche i nuovi forni: a meno di un anno arriva infatti la nuova gamma. Le parole d’ordine sono più vetro e meno acciaio, una nuova interfaccia utente con manopola di navigazione e un cruscotto più basso per una maggiore superficie vetrata. Anche in questo caso prevista una gamma in Black Inox. Tra le caratteristiche più importanti una cavità da 77 litri, la funzione pizza, pulizia con pirolisi e connessione a Internet.

Lavaggio

Qui abbiamo una gamma realizzata tutta in Europa e pronta per la nuova etichetta energetica. Tutti i prodotti hanno labeling (la nuova etichetta energetica) in classe B (da non confondere con le vecchie valutazione tutte in A o quasi). Arriverà anche la nuova funzione vapore contro batteri e allergeni.