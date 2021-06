Honor 50: domani il lancio, oggi informazioni sui processori e i Google Services

La serie Honor 50 sarà annunciata domani, 16 giugno, ma anche oggi arrivano nuovi gossip su alcune delle loro caratteristiche tecniche.

Dopo aver visto forme, aspetto, fotocamere e addirittura un video, oggi è la volta dei processori che animeranno i nuovi prodotti. Sia Honor 50 sia Honor 50 SE sono infatti comparsi nel database di Geekbench, con tanto di dettaglio dei loro chipset.

L’Honor 50 SE, che corrisponde al numero di modello JLH-AN00, verrà equipaggiato con il chipset Mediatek MT6877, che è il Dimensity 900. La versione base sarà invece leggermente più potente, e adotterà lo Snapdragon 778G.

Entrambi i dispositivi inoltre sono elencati con Android 11, un fatto che non rappresenta più una sorpresa. Dopo il distacco dell’azienda da Huawei c’è infatti il benestare degli Usa a Google per fornire i propri servizi.

Il lancio di domani è dedicato al mercato della Cina e per tale motivo Honor non menzionerà i servizi di Google, che dovrebbero però essere presenti sui prodotti che arriveranno in Europa.

Fonte