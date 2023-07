HONOR 90 ufficiale con fotocamera da 200 Megapixel, ricarica rapida da 66W e una nuova modalità Ritratto

HONOR 90 [qui la scheda tecnica] arriva anche in Italia, preceduto da una prestigiosa presentazione avvenuta oggi a Parigi, che ne decreta ufficialmente l’entrata sul mercato europeo.

Lo smartphone è, a tutti gli effetti, l’erede di HONOR 70, presentato lo scorso luglio sempre nella capitale francese, e rappresenta l’alfiere della fascia media di HONOR, una gamma caratterizzata da un target giovane, molto attento sia al design sia alla tecnologica, con una particolare vocazione all’immagine.

E non a caso, il biglietto da visita di HONOR 90 è proprio il suo pacchetto fotocamere, capitanato da un sensore principale da 200 Megapixel. In più, ci sono un display quad-curvo, una solida autonomia e la ricarica rapida da 66 W. Lo smartphone è mosso da Android 13 con interfaccia MagicOS 7.1.

La fotocamera da 200 Megapixel di HONOR 90

Non si può non iniziare da qui: dal sistema a tre fotocamere composto da un obiettivo principale da 200 Megapixel con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 Megapixel con campo visivo di 112° e una fotocamera da 2 Megapixel, utile per gestire la profondità di campo.

Nella parte anteriore c’è invece una fotocamera frontale da 50 Megapixel, ideale per selfie di buona qualità e per catturare contenuti (sia foto sia video) ricchi di dettagli. Dettagli che si riveleranno particolarmente utili per i blogger e i creatori di contenuti che troveranno in questo smartphone un vallido strumento di lavoro.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, inoltre, permette una riduzione del rumore sia del segnale video, sia l’ottimizzazione dell’immagine anche in condizioni di luce scarse, oltre a un audio registrato più “pulito”.

C’è anche una nuova modalità Ritratto che permette, senza essere esperti di foto, di catturare dettagli del viso ben definiti, tonalità della pelle accurate e un buon effetto bokeh. La modalità supporta anche l’acquisizione con zoom 2X.

Display da 6,7 pollici premiato da DXOMark

HONOR 90 ha un display flottante quad-curvo da 6,7 pollici con una risoluzione di 1.200×2.664 pixel, una gamma cromatica DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori, oltre a una luminosità HDR di picco di 1600 nits.

Lo schermo si avvale di una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, ideale anche per chi utilizza lo smartphone per giocare.

Il display di HONOR 90 è stato premiato dagli specialisti di DXOMARK con la prima posizione nella sua categoria e uno score di 140 dopo essere stato sottoposto al tradizionale test che valuta le prestazioni in sei aree principali: Leggibilità, Colore, Video, Movimento, Touch e Artefatti.

Hardware

Il dispositivo è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition che promette una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al suo predecessore. Il telefono è dotato di una batteria da 5.000 mAh con HONOR SuperCharge da 66W; in pratica, in soli 15 minuti, il telefono torna al 45% della sua capacità originale. C’è anche la ricarica inversa da 5W, per caricare dispositivi che necessitino di un “rinforzino” di energia.

Non mancano il lettore delle impronte digitali posto sotto il display, la connettività NFC, lo slot per due Sim card, mentre non è presente il jack per le cuffie da 3,5mm. Due i tagli di memoria disponibili sul mercato italiano: 8+256GB e 12+512GB (con una differenza di prezzo di circa 50 euro). Considerate bene le vostre necessità prima dell’acquisto perché lo smartphone non è dotato di espansione di memoria, e non potrete dunque ampliare la sua capacità di archiviazione.

Disponibilità, colori e prezzo di HONOR 90

È possibile acquistare HONOR 90 sia in versione 8+256GB sia in versione 12+512GB nei colori Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver con un bundle attivo dal 6 al 31 luglio (e fino a esaurimento scorte): il bundle comprende una cover TPU, HONOR SuperCharge da 66W e la protezione schermo per sei mesi

HONOR 90 8+256GB costa 549,90 euro, scontato su Hihonor.com a 499,90 euro. Sarà inoltre possibile fruire di un coupon di 100 euro per raggiungere il prezzo finale di 399,90 euro.

HONOR 90 12+512GB costa invece 599,90 euro scontato su Hihonor.com a 559,90 euro. In più, ci sarà un coupon 100 euro da applicare al checkout in aggiunta ai 50 euro di base già applicati da HIHONOR, per un totale di 449,90 euro.