Honor Band 5 pronta al debutto, ecco i primi dettagli e una foto

Oltre alla rivalità nel mondo degli smartphone, Honor e Xiaomi non intendono perdere terreno neanche nel mondo delle fitness band con Xiaomi che ha da poco svelato Mi Band 4. Dal canto suo, Honor si sta preparando a lanciare la sua controffensiva con il successore della linea Band, giunta al suo quinto modello.

La conferma del CEO

La notizia è stata confermata dal CEO del brand di Huawei, Zhao Ming, attraverso il social cinese Weibo dove ha fornito un primo assaggio del prodotto insieme ad alcuni dettagli di ciò che offrirà in termini di funzionalità. Design e display Oled

In termini di aspetto, Honor Band 5 sarà simile alla Band 4, con un pulsante circolare nella parte inferiore dello schermo che agirà come mezzo di interazione tra braccialetto e utente. Trattandosi solo di un aggiornamento possiamo ipotizzare che Honor potrebbe introdurre nuovi cinturini e anche un display a risoluzione più elevata. Ad oggi però non ci sono conferme ufficiali se non la foto che potete vedere in apertura.

Dai rumors sappiamo infatti che avrà un display a colori che utilizza un pannello Oled in grado di offrire neri profondi e icone nitide anche sotto il sole. Il design dovrebbe rimanere identico.

Nuove funzionalità

In termini di funzionalità, sembrano esserci alcuni nuovi elementi come il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, il rilevamento della fatica e la qualità del sonno, conferendogli caratteristiche specialistiche che lo distinguono in termini di monitoraggio della salute e del fitness. Accanto a queste caratteristiche non mancheranno le caratteristiche standard di monitoraggio della forma fisica presenti in ogni fitness band che si rispetti.

Prezzi e uscita

Honor Band 5 sarà lanciato insieme a Honor 9X nelle prossime settimane ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 euro.