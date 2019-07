Il Galaxy Note 10 potrebbe supportare la ricarica rapida a 45W

Grazie a nuove informazioni provenienti dall’ente di certificazione FCC veniamo a conoscenza di alcuni interessanti dettagli sui prossimi caricabatterie wireless del Galaxy Note 10 e del Galaxy Watch 2 di Samsung. Lo afferma anche Roland Quandt, secondo cui il caricabatterie senza fili avrà una potenza di 20W.

Cosa cambierà Rispetto alla corrente d’uscita 10W-15W dell’attuale caricabatterie wireless di Samsung, il nuovo sarà in grado di diminuire notevolmente i tempi di ricarica. Altri dettagli indicano che la soluzione 2019 arriverà con il numero modello EP-N5200 succedendo all’EP-P5200 fornito con la linea S10.

Ricarica inversa più veloce

E’ stata anche scattata un’immagine da uno stand Samsung che spiega come la ricarica wireless inversa dal telefono verso i dispositivi indossabili sarà in grado di raggiungere velocità di 20W ed è probabile che sarà il Note10 ad offrire per primo questa funzione.

Rimanendo sul Note 10 proprio durante il MWC Shanghai, Samsung ha presentato una soluzione di ricarica (tramite cavo) da 45W che si allinea alle soluzioni di Huawei sui modelli P30.

Altre caratteristiche tecniche

Il Note 10 sarà disponibile in almeno due versioni da 6,4 pollici e 6,7 pollici con una variante 5G. Per tutti i modelli, l’azienda coreana utilizzerà un display Infinity-O ma questa volta la telecamera sarà posizionata nella parte superiore centrale permettendo cornici ancora più strette.