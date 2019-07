Huawei potrebbe ancora essere il primo produttore al mondo a lanciare uno smartphone pieghevole.

Dopo il rinvio dell’uscita del Galaxy Fold, il dispositivo di Samsung, che avrebbe dovuto arrivare sul mercato a fine aprile, ora potrebbe essere la volta di Huawei a lanciare per prima uno smartphone di tale categoria.

La notizia proviene dalla Cina dove, in un negozio di telefonia, è stato visto un poster pubblicitario che promuoveva il primo telefono pieghevole di Huawei, il modello Mate X (qui la scheda tecnica). Lo smartphone dovrebbe anche essere uno dei primi cellulari con connettività 5G.

Il poster non dice nulla sulla data di arrivo del telefomo ma – con molta probabilità – suggerisce che il lancio è vicino.

Il presidente della divisione mobile di Huawei ha affermato in una recente intervista che Huawei Mate X sarà disponibile in Cina a fine luglio o all’inizio di agosto.



Tutte queste affermazioni si riferiscono però all’uscita sul mercato cinese, quindi il lancio europeo potrebbe avvenire fra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

