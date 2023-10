Happy HONOR Days: sconti imperdibili su tutti i prodotti

Da oggi 13 ottobre, fino al 23 ottobre partono gli Happy HONOR Days, dieci giornate in cui potrete acquistare i prodotti del brand con sconti imperdibili. Dai telefoni, ai tablet, passando per i laptop. Vediamo quali sono i dispositivi della line-up di HONOR che potranno essere acquistati su Hihonor.com a prezzi speciali.

HONOR MagicBook X16

Il notebook, dotato di processore Intel CoreTM i5 di dodicesima generazione, sarà disponibile al prezzo di 699,90 euro invece di 899,90 euro. Offre una comoda accensione tramite il pulsante con sensore di impronta digitale integrato, ha una batteria da 60Whin grado di supportare fino a 9 ore di attività con una sola carica e il doppio slot SSD. In termini di prestazioni, la funzione FN+P consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High Powered. Quest’ultima opera con la piena potenza di 45W per offrire prestazioni intense e complete. La modalità Smart invece funziona in modo silenzioso a 35W con una batteria di lunga durata.

HONOR 90

HONOR 90 è disponibile in sconto nelle seguenti versioni :

Honor 90 8+256GB al prezzo di 399,90 euro al posto di 549,90 euro

al posto di 549,90 euro Honor 90 12+512GB al prezzo di 479,90 euro al posto di 599,90 euro

Lo smartphone integra tre fotocamere: una camera principale da 200 Megapixel con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 Megapixel con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 Megapixel. Il display assicura una frequenza di aggiornamento dello schermo adattiva fino a 120Hz. Inoltre, grazie al supportoHDR10+ e alle certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video, HONOR 90 garantisce agli utenti un’esperienza multimediale eccezionale, sia in viaggio che nel comfort della propria casa.

HONOR 90 Lite

HONOR 90 LITE è disponibile al prezzo di 269,90 euro invece di 299,90 euro.

È lo smartphone pensato per accontentare gli amanti della fotografia e far fronte alle esigenze di coloro che consumano molti contenuti mediali usando il telefono. Grazie alla Main Camera posteriore da 100 Megapixel con apertura f/1.9, alla Wide & Depth Camera da 5 Megapixel, alla Macro Camera da 2 Megapixel e alla funzionalità HDR, è in grado di catturare primi piani e paesaggi con alti livelli di dettaglio e chiarezza. HONOR 90 Lite è potenziato dal sistema 5G MediaTek Dimensity 6020 e da una batteria da 4500mAh.

HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro è disponibile al prezzo di 849,90 euro invece di 1.199,90euro.

HONOR Magic5 Pro è lo smartphone top di gamma del produttore cinese, con un design e una lavorazione curate nei minimi dettagli, con cornici armoniose su entrambi i lati e un design a tripla fotocamera Star Wheel al centro del retro del dispositivo. Per offrire un’esperienza fotografica eccezionale, HONOR questo smartphone presenta il nuovo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con una facilità e una nitidezza notevole. La fotocamera vanta anche un’innovativa funzione AI Motion Sensing Capture, che consente agli utenti di immortalare i loro momenti migliori, ogni volta che lo desiderano. HONOR Magic5 Pro è dotato della funzione IMAX Enhanced Movie Master per realizzare video con uno stile cinematografico, portando la videografia dei ritratti a un livello completamente nuovo.

HONOR Magic5 Lite

HONOR Magic5 LITE è disponibile nel formato 8+256GB al prezzo di 299,90 euro invece di 389,90 euro.

HONOR Magic5 Lite offre un display curvo OLED a 120Hz da 6,7 pollici con una proporzione schermo-dispositivo del 93%2. Il dispositivo combina una batteria ultra-potente da 5100mAh in un dispositivo estremamente compatto. Fino ad ora, HONOR Magic5 Lite è il più sottile smartphone ad avere una batteria sopra i 5.000mAh, che gli permette di supportare fino a 2 giorni di utilizzo normale e realmente ininterrotto.

HONOR Pad X9

HONOR Pad X9 al prezzo di 249,90 euro invece di 179,90 euro.

HONOR Pad X9 è mosso dalla MagicOS 7.1 basata su Android 13 ed è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6 nm. Il device è dotato di una batteria da 7.250 mAh per una connettività di lunga durata, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica. Dotato di un display HONOR FullView da 11,5 pollici, che supporta una risoluzione di 2000×1200 pixel, riproduce 1,07 miliardi di colori e il 100% dello spazio colore RGB, HONOR Pad X9 ha un eccezionale rapporto screen-to-body pari all’86%.

HONOR Pad 8

HONOR Pad 8 al prezzo di 219,90 euro anziché 349.90 euro.

HONOR Pad 8 offre a studenti e giovani professionisti di tutto il mondo un’esperienza audiovisiva immersiva e funzioni smart a tutto tondo. Caratterizzato da un elegante corpo in alluminio, HONOR Pad 8 pesa solo 520 grammi e offre la massima portabilità e flessibilità in movimento. Grazie al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, offre un’esperienza di intrattenimento davvero immersiva. e inoltre dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati. La batteria, extra-large, è da 7250 mAh.