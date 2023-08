HONOR in India fa sul serio. Completata l’organizzazione sul campo

Dopo la conferma da parte di Honor del suo ritorno sul mercato indiano – anticipato qualche giorno fa – oggi il brand cinese ha annunciato una partnership fondamentale per portare l’azienda a una rapida espansione della propria presenza nel Paese.



Honor ha stretto un accordo di collaborazione con PSAV Global, un’azienda locale che offre una rete capillare di oltre 5.000 rivenditori e distributori presenti in più di 100 città. Il partner fornirà inoltre a Honor soluzioni di marketing, servizi e distribuzione.



L’annuncio della partnershop è arrivata da HonorTech, il marchio con cui Honor opera in India.

PSAV Global si occuperà soprattutto del lavoro sul campo, almeno fino a quando Honor non potrà essere autosufficiente a livello organizzativo sul territorio. L’azienda aiuterà il produttore nei processi di importazione dei dispositivi, si occuperà dei canali di distribuzione e del magazzino, sarà attiva nelle promozioni di marketing e offrirà servizi di garanzia e riparazione.

Il team di HonorTech, con Madhav Sheth come CEO, si occuperà del quadro più ampio, come la strategia aziendale, la supervisione del lancio di prodotti, le finanze e le relazioni con i clienti.