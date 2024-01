Honor Magic 6 e Magic6 Pro: caratteristiche tecniche e prezzi in Cina

HONOR ha presentato oggi pomeriggio in Cina i suoi nuovi smartphone flagship: sono Magic 6, Magic 6 Pro e Magic V2 RSR Porsche Design.

Honor Magic6 e Magic6 Pro sono dotati del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, offrono display OLED LTPO e trile fotocamere performanti, caratterizzate – sulla variante Pro – da un obiettivo periscopico da 180 Megapixel

I due smartphone sono dotati di schermi AMOLED LTPO curvi da 6,8 pollici con risoluzione di 1.264 x 2.800 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Honor dichiara una luminosità di picco di 1.800 nit in modalità automatica e fino a ben 5.000 nit di luminosità di picco per i contenuti HDR.

Entrambi i display sono inoltre dotati di dimmer PWM ad altissima frequenza da 4.320 Hz e integrano una fotocamera frontale da 50 Megapixel con apertura f/2.0.

Magic6 ha un unico piccolo foro che interrompe il pannello frontale e che ospita il sensore per i selfie mentre Magic6 Pro è dotato di un’isola a forma di pillola che integra il modulo per lo sblocco con riconoscimento facciale e un sensore di profondità 3D.



La parte posteriore presenta un’isola fotografica ridisegnata con una fotocamera principale da 50 Megapixel con apertura variabile f/1.4-f/2.0 su Magic6 Pro e un sensore da 50 Megapixel f/1.9 su Magic6. Honor offre anche un obiettivo periscopico da 180 Megapixel con zoom ottico 2,5x e zoom digitale fino a 100x per il suo modello Pro e un obiettivo ultrawide da 50 Megapixel.

Il modello non Pro ha un teleobiettivo da 32 Megapixel con zoom ottico 2,5 e digitale 50x e un obiettivo ultrawide da 50 Megapixel.

Entrambi i telefoni girano sulla MagicOS 8.0 di Honor basata su Android 14. In Cina, i clienti potranno scegliere tra 12 e 16 GB di Ram e avranno a disposizione fino a 1 TB di spazio di archiviazione sul modello Pro.



Honor Magic6 Pro ha una batteria da 5.450 mAh con ricarica cablata da 66 W e ricarica wireless da 50 W grazie al caricabatterie wireless proprietario di Honor. La variante Pro arriva fino a 5.600 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 66 W.



La connettività offre il supporto per il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.3, mentre Magic6 Pro (in Cina) si potrà avvalere della connettività satellitare. Entrambi i telefoni sono dotati di trasmettitore IR per il controllo degli elettrodomestici e sono resistenti alla polvere e all’acqua con certificazione IP68.

I prezzi in Cina

Honor Magic6 e 6 Pro sono disponibili in Cina nei colori nero, verde, blu, viola e bianco. Il prezzo parte da 4.399 CNY (circa 566 euro) per il Magic6 da 12/256 GB e arriva a 6.699 CNY (861 euro) per il Magic6 Pro da 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Al momento non sappiamo ancora quando questi smartphone esordiranno sul nostro mercato.