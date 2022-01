HONOR Magic V: c’è anche una versione con retro il pelle

Conto alla rovescia per il lancio di HONOR Magic V. Il primo smartphone pieghevole di Honor sarà infatti lanciato lunedì 10 gennaio.

Il dispositivo sarà simile nel concetto al Galaxy Z Fold di Samsung3, al Mi Mix Fold di Xiaomi e al Find N di Oppo. Proprio oggi l’edizione cinese della rivista Esquire ha pubblicato alcune immagini che ci mostrano come si presenta Honor Magic V, utilizzando il popolare social network Weibo.

Il dispositivo nella foto ha un retro in finta pelle. Il colore arancione ci ricorda un po’ l’Oppo Find X2 Pro, mentre il telaio è in metallo con tre fotocamere sul retro. C’è un altoparlante rivolto verso l’alto (presumibilmente accoppiato con uno rivolto verso il basso per riprodurre l’effetto stereo) mentre i pulsanti di accensione e quelli del volume si trovano sul lato destro.

La versione “in pelle” non sarà sicuramente l’unica opzione di colore offerta ai consumatori, poiché i teaser precedenti hanno mostrato l’Honor Magic V con un rivestimento argentato in metallo.

Il telefono dovrebbe essere il primo pieghevole alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Girerà su Android 12 e offrità la ricarica rapida da 66 W, una fotocamera posteriore principale da 50 Megapixel e schermi ad alta frequenza di aggiornamento: quello esterno sarà a 120 Hz mentre quello interno a 90 Hz.

Il lancio avverrà in Cina, Paese in cui Magic V uscirà per primo. Ma speriamo di vederlo in Italia molto presto.