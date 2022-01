Magic V: tutte le specifiche tecniche dello smartphone pieghevole di HONOR

Honor Magic V, il primo pieghevole del produttore cinese, sarà presentato lunedì 10 gennaio alle ore 12.30 (ora italiana).

Il dispositivo sarà il primo a integrare il chipset Snapdragon 8 Gen 1, ma a parte ciò le specifiche tecniche trapelate finora sono state pochissime.

Le caratteristiche tecniche

Oggi però giunge un update importante. Magic V avrà un display interno da 7,9 pollici, un OLED con una risoluzione di 2.272 x 1.984 pixel (con formato quadrato di 10,3: 9). Tale display offrirà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Un video teaser ufficiale ha mostrato fra l’altro un design “gapless”, ossia senza alcuna interruzione o microforo. Dunque, da quanto si apprende, non ci sarà alcuna fotocamera selfie, mentre ci sarà un sensore sul display da 6,45 pollici. Anche questo è un pannello OLED con un aspect ratio di 21,3: 9 e una frequenza di aggiornamento ancora più elevata, di 120 Hz.

La selfie camera avrà un sensore da 42 Megapixel (apertura f/2.4), mentre la configurazione della fotocamera sul retro sarà caratterizzata da tre sensori da 50 Megapixel, incluso un modulo wide (f/1.9) e un ultra wide (f/2.2).

Il terzo modulo sarà una “fotocamera con spettro potenziato”, una frase che non chiarisce esattamente la natura della specifica tenica e che non dovrebbe tuttavia nascondere la presenza di uno zoom.

Honor Magic V misurerà 160,4 x 72,7 x 14,3 mm da piegato e 160,4 x 141,1 x 6,7 mm da aperto e peserà 293 grammi. Sarà alimentato da una batteria da 4.750 mAh, con ricarica da 66 W.

Il modello sarà disponibile in tre finiture: nero lucido, bianco e con retro in ecopelle arancione (che vi abbiamo mostrato in un immagine proprio ieri).

Il chipset Snapdragon 8 Gen 1 sarà abbinato a 12 GB di Ram e 256 GB o 512 GB di memoria interna. Il dispositivo girerà su Android 12 con interfaccia MagicUI 6 che presenterà alcune funzionalità appositamente inserite per gestire uno smartphone con display pieghevole.

Honor Magic V: i prezzi

Ma quanto costerà Honor Magic V? Parecchio, dicono le fonti. Il modello da 256 GB avrà un prezzo di 14.000 Yuan, mentre il modello da 512 GB arriverà a 15.000 Yuan. Circa 2000 euro, ossia il doppio di quello che costa attualmente Xiaomi Mix Fold (7.000 Yuan attualmente) o Oppo Find N (7.700 Yuan), meno invece del Huawei Mate X2 (17.800 Yuan).