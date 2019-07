Dopo Huawei anche Honor annuncia la timeline degli aggiornamenti della propria interfaccia EMUI 9.1/Magic UI 2.1, l’ultima versione del sistema operativo basata su Android Pie.

Il nuovo firmware sarà disponibile su alcuni dispositivi Honor a partire da luglio.

L’aggiornamento garantirà prestazioni più rapide, nuove modalità di montaggio video smart e un nuovo look per gli smartphone HONOR a favore di una migliore esperienza d’uso per tutti gli utenti.

Per aggiornare il proprio smartphone all’ultima versione EMUI 9.1, basta semplicemente andare in “Impostazione”, quindi toccare “Sistema” e selezionare “Aggiornamento software”.

Di seguito, la lista degli smartphone HONOR che riceveranno l’aggiornamento: