Honor: tantissime offerte fino al 16 settembre

Smartphone, computer e accessori hi-tech di Honor per un rientro dalle vacanze alla grande. Le promozioni messe a punto da Honor sul suo store ufficile Hihonor e valide fino al 16 settembre sono molto interessnti. Eccole.

MagicBook 14 e MagicBook 15

In occasione del back to school i Magic Book 14 e 15 pollici possono essere acquistati in bundle con Honor 9A, smartphone dotato di batteria da 5000 mAh e tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da 13 MP, di un grandangolo da 5 MP e di un sensore da 2 MP di profondità.

I due notebook sono disponibili:

a 599,90 euro in bundle con Honor 9A.

in bundle con Honor 9A. a 549,90 euro insieme al mouse Bluetooth e uno a scelta tra Router3, il backpack porta computer oppure le cuffie Bluetooth Sports.

insieme al mouse Bluetooth e uno a scelta tra Router3, il backpack porta computer oppure le cuffie Bluetooth Sports. a 599,90 euro insieme a MagicWatch e Router3.

insieme a MagicWatch e Router3. Solo dal’1 all’11 settembre MagicBook 14 sarà disponibile a 499,90 euro utilizzando il buono del valore di 100 euro riscattabile sulla pagina web del prodotto.

MagicWatch 2

Realizzato con quadrante da 46 o 42 mm, il MagicWatch 2 è in bundle con i cinturini della serie EasyFit. Insieme a loro anche gli auricolari Honor AM61 e un buono da 20 euro per gli acquisti su HiHonor. In dettaglio:

MagicWatch 2 nero 46 mm a 149,90 euro (139,90 euro quello da 42 mm) grazie al buono sconto da 10 euro da riscattare direttamente sulla pagina prodotto, insieme ai cinturini della serie EasyFit e a scelta un prodotto tra Router3 e le cuffie Bluetooth Sports.

Honor 9A

Lo smartphone è in bundle con il Router 3 oppure con le cuffie Sports. In dettaglio:

Insieme a Router3 o alle cuffie Bluetooth Sports a 129,90 euro.

A 149,90 euro insieme alle cuffie Bluetooth Sports e un prodotto a scelta tra Mini Speaker e Router3.

Honor 9X Pro

Lo smartphone Honor 9X Pro, equipaggiato con Cpu Kirin 810, fotocamera tripla da 48MP e un display da 6,59″, è in promozione con le seguenti proposte:

Insieme a Router3 e alle cuffie Bluetooth Sports a 249,90 euro.

Insieme a Router3 a 229,90 euro.

Insieme a MagicWatch a 279,90 euro.

Honor 20

HONOR 20 è uno smartphone a forte vocazione fotografica, grazie alla sue quattro fotocamere ad alte prestazione con lente ultra-grandangolare per scatti panoramici epici, macro per scatti ravvicinati, sensore di profondità per ritratti perfetti e lente standard ad alta definizione.